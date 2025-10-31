В навечерието на Деня на народните будители президентът Радев удостои петима с Почетния си знак

В навечерието на 1 ноември, по време на тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, президентът Румен Радев удостои с Почетния си знак петима творци, съобщават от пресцентъра му.

За своите изключителни заслуги и по повод навършването на кръгли годишнини бяха отличени главният диригент на Гвардейския представителен духов оркестър подполковник Ради Радев, изявеният български учен проф. Георги Михов, българският учен и историк Светлозар Елдъров, читалищният деятел Мария Златкова и балетният артист, педагог и културен деец Бойко Неделчев.

Подполковник Ради Радев е главен диригент на Гвардейския представителен духов оркестър от 2007 г., а през следващата година е назначен за главен диригент на Българската армия и началник на Гвардейския представителен духов оркестър.

Автор е на шоу-спектакъла „Искри“ и е носител на множество национални и международни награди за принос към музикалното изкуство.

Удостоен е с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен през 2015 г., а през 2019 г. е обявен за почетен гражданин на община Тервел.

Чл.-кор. проф. Георги Михов е сред най-изявените български учени в сферата на техническите науки, като в периода 2014 – 2019 г. е ректор на Технически университет – София. Основните области на научен принос и преподавателска дейност на проф. Михов са медицинска електроника, цифрова техника, електронизация в индустрията, промишлени системи за управление.

Научно-образователната дейност на проф. Михов е оценена с редица отличия, сред които Офицерският орден на Република Франция за образование и наука „Академични палми“, Отличието на Съвета на европейската научна и културна общност „Златна монета“ и Почетен златен медал на Технически университет – София. През 2024 г. е удостоен е с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен.

Проф. Светлозар Елдъров е учен, историк, специалист по църковна история и българското национално-освободително движение в Македония в началото на XX век. Автор е на множество монографии, студии, статии, сборници. Членува в редица научни институции като Македонския научен институт; Българското историческо дружество.

Член е на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България и на ръководството на Тракийския научен институт. През 2021 г. е награден със знак „За принос към Министерството на отбраната“.

Мария Златкова е дългогодишен секретар на Народно читалище „Развитие-1873“ – гр. Пещера. Участва активно в организацията на работата на читалището при осъществяване на различни културни и социални проекти.

Тя многократно е удостоявана с грамоти за принос в развитието на българската култура. Отличена е от Министерство на културата, Съюза на народните читалища и Областна администрация Пазарджик. Тя е сред 50-те изтъкнати личности, наградени със „Златен век“ като читалищен деятел за своята работа в Пещера.

Бойко Неделчев е български балетен артист, педагог и културен деец. Притежава специализации в престижни световни танцови институции, сред тях „Болшой театър“ в Москва и „Гранд опера“ в Париж. Бил е солист на Софийската опера и балет.

Заемал е ръководни длъжности като директор на балета в Националната опера и балет, заместник-директор и художествен ръководител в Държавното хореографско училище. Носител е на редица отличия, сред които Сребърна лира на Съюза на музикалните и танцови дейци, както и Златна лира на същия съюз за цялостна творческа дейност. Творческата му дейност включва многобройни гастроли в държави от Европа, Азия и Африка.