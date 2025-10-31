Условна присъда за учителя от София, правил секс с 13-годишна ученичка

Учителят по физическо възпитание и бивш футболист Христо Кирев е осъден на 2 години и 8 месеца условно с изпитателен срок от 5 г., съобщават от Софийския районен съд (СРС).

Присъдата е прочетена днес при закрити врати заради интимни подробности и малолетната жертва.

Наказанието за Кирев идва само 3 месеца, след като преподавателят беше арестуван заради връзката си с ученичката. Той бе задържан на 29 юли.

Малолетното момиче твърдеше, че всичко е било по нейна инициатива, но според закона тя не може да отговаря за постъпките си. А Кирев се възползвал от нея и правили секс в хостел. Не е отричал вината си.

По делото като веществено доказателство е бил иззет коженият колан на учителя, който му е върнат с присъдата. Кирев ще плати и 2 хил. лв. обезщетение на майката на момичето.