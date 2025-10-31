РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Вейпове и „желирани бонбони" бяха иззети при спецакция в Пловдив

Вейпове и "желирани бонбони" бяха иззети при спецакция в Пловдив

При спецакция на полицията в Пловдив е бил арестуван 35-годишният Г. К., който е криминално проявен и е осъждан. Той държал 325 грама марихуана, 42 вейпа и 260 броя желирани бонбони, съдържащи синтетичен канабиноид, информират от МВР.

Всичко е намерено при претърсване в имота, обитаван от пловдивчанина, който планирал да ги продаде.

От Окръжната прокуратура в Пловдив допълват, че 35-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа, като разследването продължава.

Припомяме, че последният случай на изземване на “вейпове“ и желирани бонбони с наркотичен състав при мащабна спецакция в “Града под тепетата” беше на 14 януари 2025 година.

