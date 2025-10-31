СГС реши, че изборът на Весела Лечева за президент на БОК е легитимен

Юридическият екип на избраната за президент на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева даде подробности по решение на Софийския градски съд (СГС), в което се отхвърлят предявените от Българската федерация по бадминтон (БФБадминтон) искове срещу решенията на Общото събрание на БОК от 19 март, предаде БНР.

Лечева спечели изборите за ръководител на националната олимпийска централа срещу Стефка Костдинова, но в последствие Софийският градски съд спря вписването на новата управа след серия от жалби.

„Софийският градски съд постанови Решение №1520 от 29 октомври 2025 г. по търговско дело №823/2025 г., с което отхвърли предявените от Сдружение „Българска федерация бадминтон“ искове срещу Сдружение „Български олимпийски комитет“ (БОК) за отмяна на всички решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г. Атакувани бяха решенията за избор на Весела Лечева за нов председател, както и тези за нов Контролен съвет и Изпълнително бюро на БОК“, се казва от съобщението на юридическия екип на Весела Лечева и още:

Ищецът твърдеше, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – без надлежно уведомяване на членовете, без предоставени отчети, без представителна власт на някои представители на членовете на БОК и с нередовна кандидатура за председател. Тези твърдения са изцяло идентични с твърденията в останалите искови молби по другите образувани дела. Весела Лечева, избрана за нов председател на БОК, оспори тези твърдения, поддържайки, че всички процедури са спазени. В съдебното си решение съдът констатира и странното поведение на ответника БОК в лицето на Стефка Костадинова, която по никакъв начин не взема становище по отношение основателността на исковете и странно не се защитава срещу тях като не оспорва изложените от ищеца факти.

След анализ на доказателствата съдът прие, че:

1. Няма нарушена процедура относно свикването на Общото събрание, въпреки усилията на Стефка Костадинова и нейния процесуален представител да шиканират процеса като не представят изисканите им от съда доказателства, „вероятно поради липса на интерес от страна на все още представляващия председател на БОК с изтекъл мандат Стефка Костадинова от установяването на тези факти“;

2. Заседанието е проведено при пълен кворум – присъствали са 83 от общо 86 членове, което по безспорен начин доказва, че всички членове са били надлежно уведомени за провеждането му;

3. Всички отчетни документи и проекти за решения са били представени и обсъдени надлежно.

4. Кандидатурата на Весела Лечева е подадена в срок, като изчисленията на срока са изцяло в съответствие с изискванията на ГПК.

5. Изборът ѝ за председател е законосъобразен, извършен с тайно гласуване, при което тя получава огромно мнозинство от 48 гласа срещу 33.

6. Не са налице и никакви нарушения при гласуването на ИБ и КК на БОК, като кандидатурите са приети с пълно мнозинство от всички присъстващи.

Съдът е приел, че няма съществено нарушение, което да води до опорочаване на заседанието. Не са установени и други нарушения, които да обуславят незаконосъобразност на взетите решения.

В решението си съдът подчертава, че Общото събрание на БОК от 19 март 2025 г. е редовно свикано и проведено, а всички приети решения – включително изборът на председател, Изпълнително бюро и Контролен съвет – са валидни и законосъобразни.

Към момента в Софийски градски съд висят още четири съдебни дела с идентични искови молби, подадени от други членове на БОК.