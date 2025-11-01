Цените на пшеницата в САЩ с умерени повишения, а в Европа – леко спаднаха

Пазарът на стоки през октомври 2025 г. показа смесени тенденции. Цените на пшеницата и царевицата в САЩ регистрираха умерени повишения благодарение на силното търсене за износ и благоприятните климатични условия, докато цените на пшеницата в Европа леко спаднаха под влиянието на силния евро и достатъчното глобално предлагане, отбелязват от „Софийска стокова борса„.

Цените на слънчогледа нараснаха значително в Европа и Русия вследствие на суша и топлинни вълни, които намалиха реколтата и стесниха световните доставки. Цените на суровия петрол се понижиха с около 3% заради излишък от предлагане и увеличеното производство, което компенсира геополитическите напрежения и санкциите срещу руската енергетика.

Цените на пшеницата в САЩ се повишиха умерено през октомври –

с 3%, до около 193 долара за тон, подкрепени от добрите износни продажби и подобрени прогнози за добивите. В Европа цените останаха стабилни, с лека тенденция към намаление до около 224 долара. Руският износ на пшеница отчита леко повишение на цените до около 231 долара за тон FOB заради силното търсене и добрите климатични условия.

Пазарът на царевица остана стабилен, с цени около 160-170 долара за тон в САЩ и 210-220 долара за тон в Европа.

През октомври

пазарът на слънчогледово масло отбеляза значително повишение на цените

поради ограничено предлагане, причинено от по-ниски прогнози за реколтата и неблагоприятни климатични условия в основните производствени региони. В Европа цените се повишиха до около 1340 – 1360 долара за тон, а в Русия цените на износа са се покачили до 1220 – 1230 долара за тон FOB. В Съединените щати цените на слънчогледовото масло останаха по-стабилни и обикновено са по-ниски в сравнение с тези на европейския и руския пазар, поради по-разнообразното предлагане на масла.

Цената на суровия петрол отбеляза общ спад.

Цената на американския WTI започна месеца около 65.36 долара за барел и приключи близо до 63.90 долара, което е спад от около 2 на сто. Европейския суров петрол сорт Brent се търгуваше на по-високи ценови нива и варираше около 65 до 66 долара за барел в края на месеца. Геополитическото напрежение, свързано със санкциите срещу Русия, ограничи доставките на руски суров петрол към Европа и доведе до изместване на търсенето към други доставчици. Това доведе до временни ценови върхове и до моментна несигурност на пазара. Общата тенденция през месеца беше към понижение на цените.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна.

Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лв./т (230,08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138,05 евро/т). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лв./т (173,84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, различни видове тиквено семе и орехова ядка, на цени, вариращи от 2500 (1278,23 евро/т) до 6800 лв./т (3476,78 евро/т). Предлага се и богат асортимент от консервирани храни на начална цена от 5,99 лв./кг (3,06 евро/кг).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за дърва за огрев в рамките на 80 – 90 лв./куб.м (40,90-46,02 евро/куб.м) и въглища, тип Донбас на 720 лв./т (368,13 евро/т). В групата на енергоносителите се изкупиха газ пропан бутан на 930 – 1061,77 лв./хил. л (475,50-542,87 евро/хил. л) и газьол за ПКЦ в рамките от 1973,00 до 2144,37 лв./хил. л (1008,78 – 1096,40 евро/хил.л). При металите се реализираха скрап от черни метали в диапазон 160 – 380 лв./т (81,81 – 194,29 евро/т), скрап от мед на 9000 лв./т (4601,63 евро/т) и скрап от алуминий на 1400 лв./т (715,81 евро/т).