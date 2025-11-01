Основният лихвен процент у нас слезе до 1.80% от 1 ноември

Основният лихвен процент (ОЛП – проста годишна лихва) у нас се понижи още. След като през юли той падна под нивото от 2%, новата му стойност вече е 1.80 процента. Това се случва след като през август ОЛП слезе до 1.82%, то от началото на октомври стана 1.81 на сто при 1.82% през септември. Това стана ясно след като от Българската народна банка обявиха новата му стойност, която е в сила от 1 ноември. През юли основният лихвен процент слезе до 1.97 на сто, а през юни ОЛП беше 2.07 процента.

През месец май основният лихвен процент беше 2.24%, през април – 2.39%, а през март – 2.59 процента. През февруари стойността му беше 2.82 на сто, а през първия месец на тази година – 2.95 на сто.

През декември миналата година показателят беше 3.04 процента,

показва статистиката в централната банка.

Българска народна банка започна да обявява по-висок основен лихвен процент от октомври 2022 година на фона на по-високите лихвени нива на Европейската централна банка, които оказват своето влияние и върху паричния пазар у нас.

Тогава показателят в България беше 0 процента (за септември) и бе вдигнат на 0.49 на сто. Повишението продължи и в следващите месеци.

Основният лихвен процент за съответния период се обявява на основание чл. 35 от Закона за БНБ. Размерът му, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) за работните дни на предишния месец.

ОЛП се прилага ограничено на банковия пазар в нашата страна.

Банките използват данни от “Лихвената статистика” на БНБ при определяне на своите референти лихвени проценти, които използват при отпускането на кредити.

С падането на ОЛП намалява и законната лихва за забава, която е равна на 10 процента плюс стойността на показателя. Наказателната лихва се определя два пъти в годината – през юли и януари.