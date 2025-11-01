Венко Сабрутев: Най-страшно в ситуацията с „Лукойл“ е мълчанието на управляващите (част 3)

Който притежава рафинерията, управлява държавата и сменя правителствата, национализация ще я връчи на Пеевски, смята Венко Сабрутев

И двамата основатели на „Гънвор“ са персона нон-грата на много места по света. Но въпросът, който ни интересува като българи е, какво ще направи нашата държава, за да защити българската икономика и българския потребител.

Сценариите са три. Първият е немският – назначаване от държавата на особен управител – нещо, което през 2023 г. нашата политическа сила беше описала в подробен план. И което бе захвърлено то служебния кабинет на Главчев.

Другите два сценария са неприемливи: сценарият Сърбия, с ръст на цените на горивата от 50% и сценарият Финландия, където над 500 бензиностанции бяха принудени да затворят. Най-страшно в ситуацията е мълчанието на управляващите по темата.

Национализация на „Лукойл“ означава Пеевски да превземе рафинерията. А който притежава рафинерията, управлява държавата и сменя правителствата.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ икономистът Венко Сабрутев, депутат от ПП-ДБ.

