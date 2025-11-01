Как държавници и общественици отбелязаха Деня на будителите

В Деня на народните будители български граждани и чужденци посетиха Администрацията на президента. До 16.30 ч. днес желаещите могат да посетят сградата на президентската институция в рамките на Деня на отворените врати. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова приеха лично първите гости на „Дондуков“ 2, след което излязоха от сградата, пред която преди това тържествено бе издигнат националният флаг, и разговаряха и с чакащите да влязат.

По-рано днес президентът Румен Радев прие строя на Националната гвардейска част. Сред присъстващите на церемонията бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, Българският патриарх и Софийският митрополит Даниил, народни представители, съдии от Конституционния съд, военни и граждани. Държавният глава отправи поздрав по случай празника и отличи с почетни грамоти изявени български ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност.

„Позволете ми да изразя дълбока признателност за устрема, с който превземате световните върхове и градите една нова България, в която успяваш не с измама, не с лакти и послушание, а с воля, труд, дисциплина и отговорност, с талант, интелект и дух, вложени в общото дело„, обърна се президентът към отличените младежи.

Вицепрезидентът Илияна Йотова написа в профила си във „Фейсбук“, че Денят на народните будители – този уникален български празник, не е затворен в прашните страници на учебниците и историческите книги.

„Редом до будителите, които създадоха българската държава и българската нация и начертаха пътя напред за всички нас, днес се нареждат имената на наши съвременници с техния принос в различни сфери на обществения, културния, духовния живот, които държат високо запаления факел на будността – на това да бъдем жадни за знание, гладни за духовна храна, да бъдем чувствителни към всяка неправда, към агресивното невежество, към това доброволно да бъдем в ролята на статисти в пиеса на абсурда, която други пишат за нас„, отбеляза Йотова.

В Разлог премиерът Росен Желязков обяви, че това, което днес ни обединява, е търсенето на добрите примери. Там той гостува на тържеството по случай Деня на народните будители в Средно училище „Братя Каназиреви“.

Днешният празник е натоварен с нещо повече от абстракцията на това да не честваме конкретни личности или да не честваме конкретни събития, ние честваме всички онези будители, които през трудните времена на подтисничество, на иго, на войни, са събуждали духа, добродетелите в българите и са пример, каза министър-председателят пред възпитаниците на училището.

Росен Желязков благодари на учителите не само за техния всеотдаен труд, но и за вдъхновението, знанието и най-вече добродетелите и вярата в доброто, които дават.

В края на словото си министър-председателят Росен Желязков отново се

обърна към учениците с думите: „Бъдете добри хора, следвайте примера на будителите, с

който се гордеем“.

Премиерът Росен Желязков откри реновираните кабинети по биология и по

информационни технологии в училището. За модернизирането им са закупени

съответно 3D принтер и уреди за лабораторни и практически дейности.

В Нова Загора министърът на образованието Красимир Вълчев присъства на откриването на паметник на Стоян Омарчевски. Това е човекът – министър на просвещението в правителството на Александър Стамболийски, по чието време – през 1922 г. започва да се празнува Деня на народните будители. Той е двигателят и в България да се построят над 1100 училищни сгради и да се намерят и учители за тях.

В родния град на Стоян Омарчевски министър Красимир Вълчев обяви, че предстоят промени в учебните програми по всички дисциплини, като акцент ще бъде поставен върху практическите умения и въвеждането на теми, свързани с изкуствения интелект.

„Ние сме отворили темата за учебните програми, в момента работим по всички дисциплини. Съвсем скоро ще пуснем документи за обсъждане в системата, които ще съдържат насоките за промяна. Имаме нужда да облекчим учебните програми, за да освободим време на учителите и учениците за формиране на умения и да префокусираме върху функционалността на знанията“, посочи министър Вълчев.

Той съобщи, че Министерството на образованието ще публикува документ с намеренията за развитие на системата през следващите две-три години. Част от тях предвиждат постоянна актуализация на учебните програми, за да се отрази динамичното развитие на технологиите и изкуствения интелект.

„Не можем да чакаме по 10 или 15 години, както досега. Ще направим актуализация на учебните програми с теми, свързани с изкуствения интелект, още преди началото на учебната 2026/2027 година“, обяви министър Вълчев.

Той добави, че България има потенциал да се превърне в център за развитие на изкуствения интелект, ако успее да подготви повече деца с умения за програмиране и създаване на технологии.

В София българският патриарх и Софийски митрополит Даниил и ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев оглавиха шествието на висшето училище по повод 1 ноември – Деня на народните будители.

По традиция академичното шествие започна с поднасяне на цветя пред паметниците на братята Евлогий и Христо Георгиеви на главния вход на ректората на Софийския университет. Към академичната колегия на Софийския университет се присъедини и Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“.

След това академичната общност на университета се придвижи до паметника на патрона на Алма матер – Св. Климент Охридски, където в шествието се присъедини българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Ректорът на СУ проф. Георги Вълчев и патриарх Даниил отдадоха почит при паметниците на св. Паисий Хилендарски, Иларион Макариополски, както и на гроба на Иван Вазов.

В своето слово, по повод празника, патриарх Даниил призова „да се стремим към достойнството, което Господ ни е дал – да бъдем синове Божии, да бъдем с Бога във вечността.“

Ректорът на Софийския университет проф. Вълчев коментира, цитиран от БТА, че днес се става будител тогава, когато съвестно изпълняваш работата си. Сред будителите той изброи съвестните учители и съвестните професионалисти, които работят в сферата на обществения ни живот и на общественото здравеопазване.