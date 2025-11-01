Наталия Киселова: В политиката цената в края е винаги по-висока

„В политиката цената винаги е по-висока в края, отколкото човек си представя в началото. Но ако си влязъл с добри намерения, излизаш с чиста съвест.“ Това призна бившият председател на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова в ефира на БНТ – в първото си интервю, след като се оттегли от поста. Тя допълни, че няма амбиция да се връща на висока позиция.

Според нея политиката трябва да се върне към съдържанието, а не към спектакъла: „Целта на политиката не е да те дават по телевизията, а да подобряваш живота на хората. Парламентът трябва да си върне духа на уважение и разумен дебат„, заяви още Киселова.

Бившият председател на Народното събрание обясни, че оттеглянето й не е продиктувано от натиск, а от „уважение към институцията и желанието да се запази духът на парламентаризма“.

Киселова подчерта, че е юрист, а не популист и че вярва, че законът трябва да се спазва, дори когато не е удобен политически. Тя призна и че напрежението в Народното събрание е нормално след преформатиране на мнозинството, но не бива да се подценяват последиците. Във връзка с решението й да не допусне референдума за еврото, предложен от президента Румен Радев, тя коментира, че то е било юридически обосновано:

„Президентът може да има своето мнение, но аз постъпих така, както би постъпил всеки държавник. Решението ми ще бъде проверено от Конституционния съд и аз нямам притеснение от това„, призна Киселова.

Що се отнася до критиките вътре в политическата сила „БСП-Обединена левица“ Киселова отбеляза, че в момента несъгласните имат възможност за по-силна изява, но добави: „Не мога да кажа, че БСП е упоена, само по плодно дърво се хвърлят камъни„.



