Случаят с 12-годишна Сияна стигна до Европарламента – искат контрол на европарите за пътища

сияна

Случаят със загиналата при катастрофа край плевенското село Телиш 12-годишна Сияна Попова стигна до Европейския парламент в Брюксел. Той ще бъде обсъден от членовете на Комисията по петиции на заседание в понеделник. По-конкретно става въпрос за петиция, внесена от Розалина Гадючкова, в която тя изразява безпокойството си от продължаващата криза с безопасността на движението по пътищата в България, довела до смъртни случаи, включително и на 12-годишната Сияна.

Гадючкова отбелязва, че България е постоянен рекордьор в ЕС по смъртни случаи по пътищата. Според нея това се дължи освен на безразсъдното шофиране и карането в нетрезво състояние, но и на лошата инфраструктура, както и на ограничените възможности за обществен транспорт.

Ето защо Гадючкова призовава Европейския парламент да гарантира прозрачност и отчетност при използването на европейските фондове за подобряване на пътната безопасност. Освен това настоява евродепутатите да подкрепят спешни мерки за достъпни, безопасни и устойчиви транспортни решения в България, които да гарантират защита на децата и уязвимите пътуващи.

От БНР припомнят, че в Комисията по петиции членуват двама български евродепутати – Емил Радев от Европейската народна партия (излъчен от ГЕРБ-СДС) и Ивайло Вълчев от Европейските консерватори и реформисти (излъчен от „Има такъв народ“).

