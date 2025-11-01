РЕГИСТРИРАЙ СЕ
На входа на град Гурково протестираха срещу въвеждането на еврото

Гурково

При подхода към Прохода на републиката, на входа на град Гурково около 12.00 часа на обяд се събраха граждани, които обявиха, че протестират срещу въвеждането на еврото.

Те носеха български знамена и плакати „Не на еврото“, а на земята бяха поставили плакат с надпис „Оставка“. Пред кореспондент на БТА обявиха, че са представители на граждански организации.

Полицейското присъствие в района бе засилено, като имаше и представители на жандармерията. Те не позволиха на протестиращите да тръгнат с шествие към центъра на града, с цел да блокират движението през Прохода на републиката. Така гражданите продължиха около два часа да скандират срещу въвеждането на еврото в България, без да се стига до сериозни ексцесии, а после се разотидоха.

