В центъра на Нови Сад запазиха 16 минути мълчание в памет на 16 загинали

Десетки хиляди сърби отбелязаха една година от трагедията, при която на 1 ноември 2024 г. в Нови Сад се срути козирка на жп гарата и уби 16 души във втория по големина град в страната.

В 11.52 часа, в точния час, когато е станал инцидентът преди година, множеството от десетки хиляди запази 16 минути мълчание в памет на 16 жертви, съобщи AFP.

Събралите се в центъра на Нови Сад бяха дошли от различни части на страната, като от Белград те бяха изминали около 100 км, като предварително обявената им цел бе да пътуват 16 дни до Нови Сад, за да почетат паметта на 16 загинали.

Близки на загиналите положиха цветя на оградата пред гарата в Нови Сад.

„Измина една година, но никой не е подведен под отговорност, никой не е разследван и нищо не се случва“, коментира 50-годишен мъж пред AFP.

Първоначално, след трагедията, когато избухнаха протести, в които движеща сила бяха студентите, те настояваха за прозрачно разследване, но после призивите им прераснаха в искания за предсрочни избори.

Протестите доведоха до оставката на премиера, разпадането на неговото правителство и сформирането на ново. Но президентът Александър Вучич остана на поста. Той редовно определяше демонстрантите като финансирани от чужбина превратаджии. Появиха се теории и че срутването на козирката на гарата е било предварително замислено.

Но в телевизионно публично обръщение в петък Вучич се извини за свой коментар, с който той омаловажи предстоящото отбелязване на годишнината от трагедията.

Правителството обяви събота за ден на национален траур, а главата на Сръбската православна църква патриарх Порфирий отслужи литургия за жертвите в белградската църква „Свети Сава“.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос публикува коментар в „X“, че „трагедията променя Сърбия“.

„Тя накара сърбите да се борят за отчетност, свободно изразяване и приобщаваща демокрация. Това са същите ценности, които водят Сърбия към ЕС“, отбеляза Кос.

През септември срещу 13 души бе заведено наказателно дело за срутването на козирката. Сред тях бе и бившият министър на строителството Горан Весич.

Отделно се води разследване за евентуална злоупотреба с европейски средства по проекта, по който е била ремонтирана жп гарата.