Здравеопазването у нас ще остане недофинансирано и през 2026 г., заяви д-р Николай Брънзалов

Здравеопазването у нас ще остане недофинансирано и през 2026 г.

Оставаме „на опашката“ като процент от брутния вътрешен продукт, въпреки планираните допълнително 260 милиона евро за заплати, заяви председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.



„Това увеличение е в такава степен, че е вдигната минималната работна заплата и по механизъм от републиканския бюджет се превеждат едни 260 млн. евро за заплати, като ние имаме много въпроси по този механизъм. Става въпроса за младите лекари, като там се споменати и медицински сестри, акушерки, лаборанти, дентални лекари. За нас е неясен този механизъм и критериите, по които се определя“, каза пред БНР председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов.