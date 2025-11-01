РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Премиерът Желязков откри пътен участък от Е-79, ремонтиран за над 35 млн. лева

„Днес откриваме пътен участък, който не е реновиран от близо 25 години“, заяви министър-председателят Росен Желязков, който участва в церемонията по въвеждане в експлоатация на обновен участък от път Е-79 между Бело поле и Симитли, включително стария тунел „Железница“.

Финансирането на ремонтните дейности е осигурено от бюджета на АПИ и е в размер на 35 664 096 лева, съобщават от правителствената пресслужба. В рамките на реновирането е извършено преасфалтиране на пътя, стабилизиране на банкети, цялостна подмяна на обезопасителни мантинели, подобряване на отводнителната система, полагане на нова хоризонтална маркировка и поставяне на осветление по трасето. Среднодневният трафик е над 14 000 автомобила.

Премиерът обърна внимание, че става въпрос за превантивен, а не авариен ремонт. По думите му именно подобряването на транспортната инфраструктура е един от ясните показатели, че страната ни се развива във възходяща тенденция.

Министър-председателят изтъкна значението на доброто взаимодействие между централната и местната власт, както и целенасочените усилия на управляващото мнозинство и правителството, което взима конкретни решения и ги привежда в изпълнение, в полза на обществото. Той благодари на всички, ангажирани с успешното реализиране на проекта.

По-рано през деня премиерът посети и контролния център на АПИ, където постъпват всички сигнали за област Благоевград по републиканската пътна мрежа.

Центърът разполага с 24 часово денонощно наблюдение на трафика, обезпечено от областното пътно управление, така че гражданите да получават актуална информация.

