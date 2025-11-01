Денят по диагонал – 1 ноември 2025 г.

В Деня на народните будители български граждани и чужденци посетиха Администрацията на президента. До 16.30 ч. днес желаещите могат да посетят сградата на президентската институция в рамките на Деня на отворените врати.

В Разлог премиерът Росен Желязков обяви, че това, което днес ни обединява, е търсенето на добрите примери.

Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката. Задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи. Задачата е да се прикрие голямата дупка в бюджета, защото всички знаят, че дефицитът е доста над 3 процента, коментира президентът Румен Радев.

Според държавния глава най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката.

Средствата за образование в бюджета на МОН ще нараснат, обяви министър Красимир Вълчев в Нова Загора, където бе на откриването на паметника на Стоян Омарчевски – поставил началото на честването на 1 ноември като Ден на народните будители.

Бюджетът никога не е достатъчен, но този за образованието е добър на фона на цялостната финансова ситуация, увери министър Вълчев.

При подхода към Прохода на републиката, на входа на град Гурково около 12.00 часа на обяд се събраха граждани, които обявиха, че протестират срещу въвеждането на еврото.

По информация на БНТ малко преди началото на демонстрацията се стигнало до напрежение между протестиращите и жандармерията, след като хората не били допуснати да застанат на пътното платно. При опит да преминат, те били изблъскани от силите на реда. Има няколко пострадали полицаи от жандармерията.

Десетки хиляди сърби се събраха в центъра на Нови Сад, за да отбележат една година от трагедията, при която на 1 ноември 2024 г. козирката на местната жп гара се срути и уби 16 души.

В 11.52 часа, в точния час, когато е станал инцидентът преди година, множеството от десетки хиляди запази 16 минути мълчание в памет на жертвите.

Пазарът на стоки през октомври 2025 г. показа смесени тенденции. Цените на пшеницата и царевицата в САЩ регистрираха умерени повишения благодарение на силното търсене за износ и благоприятните климатични условия.

В същото време цените на пшеницата в Европа леко спаднаха под влиянието на силниото евро и достатъчното глобално предлагане. Цените на слънчогледа нараснаха значително в Европа и Русия вследствие на суша и топлинни вълни, които намалиха реколтата и стесниха световните доставки.

Който притежава рафинерията, управлява държавата и сменя правителствата, смята Венко Сабрутев. Той разглежда три сценария – първият е немският – назначаване от държавата на особен управител.

Другите два сценария са неприемливи – сръбският – с ръст на цените на горивата от 50% и финландският, при който над 500 бензиностанции са принудени да затворят.