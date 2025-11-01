Създателят на „Черната писта“ стана „Будител на годината 2025“

Мартин Атанасов, създателят на „Черната писта“ бе определен с вота на публиката за „Будител на годината 2025“. Той получи отличието на тържествена церемония в Първо студио на БНР – организатор на кампанията, в чиято история Атанасов, със своите 18 години, е най-младият носител на титлата. Припомняме, че „Черната писта“ показва опасните пътни участъци у нас според честотата на произшествията. В тази интерактивна платформа са събрани данни за над 177 000 катастрофи от последните 5 години.

Получавайки наградата от миналогодишния победител Веселин Диманов, Мартин Атанасов я посвети на студентите, на младите лекари, спортисти и всички активни доброволци, които ежедневно се борят с апатията. Той добави, че у нас има много будители, и обществото има дълг да им дава път. Атанасов призна, че неговият проект е бил подтикнат от трагедията със Сияна, която всъщност е обединила обществото и е показала, че заедно можем да се справяме с проблемите.

Специалната награда на БНР получи д-р Димитър Бакалов. Той е специализант в Спешното отделение на пазарджишката болница и е инициаторът на кампанията по училищата срещу вредните вещества като вейпове, енергийни напитки и райски газ.

Отличието му връчи генералният директор на БНР Милен Митев. Той обърна внимание, че днес будителите имат различни идеи и мисии, но ги обединява решителността и себеотрицанието, с което преследват цели не за себе си, а за всички.

Специалната награда на bTV Media Group отиде при Илиян Русев – Скури от Русе. Вече десет години той тренира безвъзмездно деца с двигателни и ментални затруднения. Призът му връчи Кристина Газиева, която подчерта, че Скури е човек, който е превърнал личната си трагедия в движеща сила. След като загубва сина си, той продължава мечтата му да помага на деца със затруднения. Призът прие Елена Петрова, която сърцато подкрепя мечтата на Скури да построи водно-рехабилитационен център.

И от Столична община връчиха своя Специална награда. Тя отиде при Тодора Радева, директор на фондация „Прочети София“, създател на проектите „Литературни маршрути“, „Литературни срещи“, „Скритите букви“ и директор на първите седем издания на Софийския международен литературен фестивал.

Отличието й връчи кметът на Столична община Васил Терзиев, който поздрави всички будители – добротворци, движени от желанието да направят света по-добър.

На тържествената церемония в Първо студио на БНР бяха отличени и останалите финалисти в кампанията – успешните дарителски кампании „Аз вярвам и помагам“, Благовеста Пугьова от фондация „Подари време“, публицистът Иван Ланджев, бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов, Кристина Патева-Маринова, Светослав Димитров и доброволците в гасенето на пожари.