В бюджета за 2026 г. парите за образование ще се увеличат, обяви министър Вълчев

Средствата за образование в бюджета на МОН ще нараснат, обяви министър Красимир Вълчев в Нова Загора, където бе на откриването на паметника на Стоян Омарчевски – поставил началото на честването на 1 ноември като Ден на народните будители.

Бюджетът никога не е достатъчен, но този за образованието е добър на фона на цялостната финансова ситуация, заяви министър Вълчев, цитиран от БНР.

Той добави и че средствата за образование ще нараснат със значителна сума и ще позволят възнагражденията да се увеличат с над средния ръст за бюджетния сектор. Той обаче не обяви конкретни параметри, тъй като през следващите дни ще му предстоят срещи със синдикати, директори и ректори, с които ще договори механизма на увеличението.

Освен това той обяви, че в момента се разработва проект на български модел за използване на изкуствен интелект, който да подпомага процеса на учене. Така ИИ официално ще се превърне в инструмент за обучение. Министерството планира и актуализация на учебните програми, в които ИИ ще бъде включен и като предмет на изучаване.

Министър Вълчев засегна и темата с отпадащите ученици от образователната система. Той подчерта, че ключов проблем остава незнанието на български език, което затруднява усвояването на останалите предмети. За целта е предложено въвеждането на езикова интеграция, подобна на практиката в други европейски страни, при която децата, които не владеят български, започват с обучение само по езика, преди да преминат към останалите учебни дисциплини.

Така, при необходимост, може да се наложи на ученици да повтарят и първи клас. По думите на министър Вълчев това е по-добър вариант, отколкото детето да отпадне от системата.

„Работата по Механизма по обхват и задържане на децата в училище е трудна и понякога неблагодарна, но когато сме упорити резултатите не закъсняват“. Това призна министър Вълчев при посещението си в Основно училище „Капитан Петър Пармаков“ в село Градец, община Котел. Селото е сред населените места с най-голям брой деца от уязвими групи.

„Ако обхванем децата от уязвими групи още от детската градина е много по-голям шансът да се интегрират и да завършат успешно образованието си“, подчерта министърът по време на работна среща с учителите и представители на местната власт.

Той подчерта, че кметовете са сред най-важните в този процес, а Градец е положителен пример как местната власт и училището работят ръка за ръка.