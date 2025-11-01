В Нови Сад се очаква десетки хиляди да отбележат годишнина от трагичния инцидент пред жп гарата

Очаква се десетки хиляди хора да се съберат в Нови Сад, за да отбележат годишнината от голямата трагедия в Сърбия, точно година след като навес пред жп гара се срути и уби 16 души.

Инцидентът предизвика национални протести, водени от студенти, разгневени, че трагедията е причинена заради корупцията в правителството, довела до орязване на разходите по ремонта на съоръжението. Протестиращите настояха за нови избори и демократични реформи.

Сръбският премиер подаде оставка през януари, заедно с други министри от правителството, но досега никой не е обвинен или съден във връзка със срутването на козирката.

Протестите бяха предимно мирни, въпреки че имаше спорадични моменти на насилие, като всяка страна обвиняваше другата за причиняването му. Имаше и стотици арестувани демонстранти, част от тях бяха задържани след огромен протест в Белград през март.

Тази събота в Нови Сад ще се съберат няколко колони на протестиращи, обикаляли страната през последните 16 дни. Броят на дните е свързан с броя на загиналите.

„Ще продължим да се борим срещу корумпираното ни правителство“, обяви пред Skynews протестиращ студент.

„Тези деца се борят за ценности, които са нормални по целия свят“, споделят по-възрастни хора, подкрепящи студентите.

Железопътните линии между Белград и Нови Сад бяха затворени в петък след получен сигнал за бомба. Наблюдатели коментираха, че това е опит да се попречи на хората да пътуват до Нови Сад за годишнината.

В навечерието на възпоменателното събитие сръбският президент Александър Вучич омаловажи протестите – първоначално попита „Мач ли ще се провежда на 1 ноември в Нови Сад?“, но после се извини за забележката си и обяви 1 ноември за ден на национален траур. Въпреки това протестиращи студенти го посъветваха да се оттегли от поста.

Масовите протести насочиха вниманието на сръбското общество към свободата на медиите в Сърбия. Заговори се, че телевизиите и сайтовете, които са по-критични към правителството или дори само отразяват студентските протести, стават обект на целенасочени кампании и дори на нападения.

Игор Божич, директор на новините в канал N1, призна пред Skynews: „Президентът повтори много пъти, че ние сме врагове на държавата. Той посочи и конкретни репортери и водещи, че били хора, нехаресващи родината си. Това веднага провокира заплахи срещу нас“.