Според президента управляващите с много гимнастика крият дупка в бюджета

Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката, оправдават някои неадекватни решения, които вземаха през годината, но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи. Задачата да се прикрие някак си голямата дупка в бюджета и той да се сведе с много гимнастика до 3% е изключително сложна, защото всички знаят, че дефицитът е доста над тези 3 процента.

Този коментар направи президентът Румен Радев, след като присъства на заупокойната панихида за Архангелова задушница при Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища, отслужена от патриарх Даниил.

Според Радев сега най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия.

По отношение на оттеглилия се председател на парламента – Наталия Киселова – президентът коментира, че краткият й престой начело на Народното събрание ще се запомни най-вече с това, че грубо е погазила закона с отказа си да разгледа предложението на Румен Радев за референдум за еврото.

Държавният глава продължи критиките си към управляващите с думите: „Политическата класа все повече затъва в блатото на беззаконието. Всяко назначение начело на Народното събрание е преди всичко попълване на тази домова книга с потенциални бъдещи служебни премиери„.

На въпрос за обявяването на бъдеща партия, Румен Радев отговори, че „Движение „Трети март“, както и движението за президентска република и всякакви други производни нямат нищо общо с него

и с президентската институция.

„Хората, които се представят за организатори на моя партия, които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията. Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия“, уточни държавният глава.

