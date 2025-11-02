„Ангели на пътя“ организират национален протест в 12 часа пред съдебните палати

Сдружение „Ангели на пътя“ организира национален протест под надслов „Стига мълчание“. Акцията е насрочена за 12 часа пред съдебните палати в София и в останалите градове на страната. От „Ангели на пътя“ заявяват в профила си във „Фейсбук“, че акцията е в името на 23-годишния Мартин Димитров, който загина при верижна катастрофа между три автомобила в нощта на 17 срещу 18 октомври на пътя Златица-Челопеч.

От „Ангели на пътя“ призовават и всеки да запали свещ за всички невинно убити деца и млади хора, за да се покаже, че паметта им не е забравена, а болката на роднините им – силна.

„Всеки ден – нова болка, нова трагедия, а институциите мълчат. Колко още животи трябва да се изгубят, за да има справедливост?“, питат организаторите на протеста.

Те допълват, че ще поискат отговори от МВР, здравното министерство, министерство на правосъдието, прокуратурата и съдебната система.