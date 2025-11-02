България и Египет са отворили нова глава в отношенията си, обяви президентът Радев в Гиза

България и Египет са отворили нова глава в отношенията си с установените нови механизми за диалог и партньорство чрез съвместните комисии за сътрудничество и за двустранно икономическо сътрудничество. Това отбеляза президентът Румен Радев, който участва в церемонията по официалното откриване на Големия египетски музей в Гиза, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Той бе поканен от президента на Арабска република Египет Абдел Фатах ас-Сиси.

Румен Радев добави, че стокообменът между България и Египет е достигнал 1.8 млрд. долара през 2024 г., като страната ни е сред значимите доставчици на зърнени храни за Египет. Освен това сред българските компании се увеличава интересът да инвестират в страната и да установят съвместни партньорства, което ще допринесе и за разширяване на сферите на двустранното сътрудничество.

Президентът добави, че през 2026 г. предстои да бъде отбелязана и 100-годишнината от установяването на двустранните дипломатически отношения и той изрази надежда неговият египетски колега президента Абдел Фатах ас-Сиси да посети България за последващо задълбочаване на двустранните отношения.

„Египет е партньор със стратегическо значение за България и Европейския съюз. През последните години политическият диалог и разменените визити на най-високо равнище създадоха нова динамика в двустранните отношения„, обърна внимание президентът.

Държавният ни глава подчерта пред египетската национална информационна агенция MENA, че Големият египетски музей в Гиза разкрива чудесата на Древен Египет, неговата цивилизация, култура и традиции. България, като държава, която е наследник на една от най-старите европейски култури, напълно разбира значението на опознаването, съхраняването и представянето пред света на богатите исторически и културни традиции, поясни президентът.

В Големия египетски музей се съхраняват и са изложени десетки хиляди експонати, включително хиляди артефакти от гробницата на владетеля Тутанкамон, които за първи път ще бъдат показани на едно място.

Домакин на официалната церемония по откриването на Големия египетски музей в Гиза беше президентът Абдел Фатах ас-Сиси, който заедно със съпругата си Интисар Амер посрещнаха официалните гости, сред които държавният глава Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева.

Президентът Румен Радев разговаря с Халед ел-Енани, номиниран от изпълнителния съвет на ЮНЕСКО за нов генерален директор на организацията, който също беше сред гостите на церемонията, съобщи БТА.

Част от официалното откриване на Големия египетски музей бяха цигуларката и дългогодишен концертмайстор на Каирската опера Цветелина Кръстева и тромпетистът Димитър Димитров – първи тромпет в Каирската опера и съосновател на джаз формацията “Риф бенд”. Екатерина Катрачева участва в хора, сформиран от изпълнители от близо 80 държави.