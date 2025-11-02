При пожар в магазин за хранителни стоки в Мексико загинаха най-малко 23 души, съобщи губернаторът на щата Сонора Алфонсо Дуразо в събота, цитиран от Си Ен Ен.

Пожарът е възникнал в магазин от веригата Waldo’s в град Ермосильо, столица на щата Сонора. Има 11 ранени, настанени в различни болници в града. Сред загиналите са 12 жени, петима мъже, четири момчета и две момичета, съобщи местната радиостанция Uniradio Sonora, която цитира Карлос Фрийнър, президент на Мексиканския червен кръст.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум изказа своите искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите в пожара.

„Инструктирах министъра на вътрешните работи, Роза Исела Родригес, да изпрати екип за подкрепа, който да помогне на семействата и ранените“, заяви президентът.

От службата за обществена сигурност в Сонора обявиха, че пожарът не е причинен от палеж или друг умишлен акт на насилие, но не дадоха повече подробности за инцидента.