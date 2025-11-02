РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

При пожар в магазин за хранителни стоки в Мексико загинаха най-малко 23 души

Мексико

При пожар в магазин за хранителни стоки в Мексико загинаха най-малко 23 души, съобщи губернаторът на щата Сонора Алфонсо Дуразо в събота, цитиран от Си Ен Ен.

Пожарът е възникнал в магазин от веригата Waldo’s в град Ермосильо, столица на щата Сонора. Има 11 ранени, настанени в различни болници в града. Сред загиналите са 12 жени, петима мъже, четири момчета и две момичета, съобщи местната радиостанция Uniradio Sonora, която цитира Карлос Фрийнър, президент на Мексиканския червен кръст.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум изказа своите искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите в пожара.

„Инструктирах министъра на вътрешните работи, Роза Исела Родригес, да изпрати екип за подкрепа, който да помогне на семействата и ранените“, заяви президентът.

От службата за обществена сигурност в Сонора обявиха, че пожарът не е причинен от палеж или друг умишлен акт на насилие, но не дадоха повече подробности за инцидента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени