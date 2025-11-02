Евродепутатът Ивайло Вълчев: Предстоящото обсъждане на бюджета ще е тест за политическата отговорност

Предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност, коментира евродепутатът Ивайло Вълчев – бивш народен представител от „Има такъв народ“ в ефира на БНТ.

Той добави, че кабинетът няма мнозинство и за да остане да функционира, има нужда от подкрепа в залата. Вълчев изрази надежда, че ще се предлагат решения, които ще привлекат подкрепа и от опозиционни партии. Той подчерта и че всички големи политически въпроси – от енергетиката до социалната политика – ще се решават през бюджета. Така той ще бъде лакмусът, който ще покаже кой работи за стабилността на държавата и кой мисли само за политическа изгода.

Вълчев заяви, че „Има такъв народ“ се придържа към подписания договор за съвместно управление, но че има нужда от повече обяснение.

„Не е добре да оставяме други да разказват вместо нас какво се случва. В политиката не е достатъчно едно решение да е разумно – трябва и да го защитиш“, подчерта евродепутатът.

Във връзка с говоренето за хипотетичен политически проект около президента Румен Радев, Вълчев припомни, че ИТН първи са поставили темата за президентска република, но не в персонален, а в принципен контекст. Той обясни, че когато говорили за президентска република, идеята им била за принципна промяна на модела, а не за подкрепа на конкретен човек.

По отношение на дискусиите за дерогацията, поискана от България от ЕК за руски петрол, Ивайло Вълчев поясни, че правителството не е питало дали може да помоли за дерогация, а каква е процедурата, по която тя може да бъде поискана.

Той се изказа критично по отношение на европейската политика, пояснявайки, че според него тя често поставя идеологията над икономическата логика.

„Европа допусна грешка, защото не беше достатъчно гъвкава. В момента всяка държава се опитва индивидуално да спасява икономиката си, вместо да има общо решение. Това е резултат от идеологически, а не от икономически подход“, обясни Вълчев.