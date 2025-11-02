Не е нужна среща между Путин и Тръмп, обяви Дмитрий Песков

Дмитрий Песков – прессекретарят на руския президент Владимир Путин – обяви, че не е нужна среща между руския и американския държавен глава, а че е необходима „старателна работа“ по уреждането на украинските въпроси. Той направи този коментар пред руската информационна агенция ТАСС.

По думите му в момента е необходима много щателна работа по детайлите около намирането на решение на конфликта с Украйна. В същото време Песков не изключи възможна среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Той добави, че на теория е възможна бързо подготвена среща между двамата държавни ръководители, но отново повтори, че според него в момента няма нужда от такава.

Песков прави коментара си, дни след като Си Ен Ен разпространи информация, позовавайки се на свои източници, че Пентагонът е дал „зелена светлина“ на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“, след като е пресметнал, че това няма да повлияе отрицателно на американските запаси. Източниците – трима американски и европейски представители – обаче са подчертали, че окончателното решение ще бъде взето от президента Доналд Тръмп.