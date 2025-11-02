Десет души в болница – след нападение с нож в метрото в Лондон

Десет души са в болница, от тях деветима са с опасност за живота, след нападение с нож в лондонското метро, съобщи Би Би Си. Инцидентът е станал във влак, движещ се от Дончестър към „Кингс Крос“ в Лондон в събота.

Двама души са арестувани, след като влакът е спрял непланирано на гара „Хънтингдън“, за да може полицията да се намеси. Сигналът е бил подаден в 19.40 часа местно време.

Британската транспортна полиция обяви, че служители на антитерористичната служба оказват подкрепа при разследването с цел да се установят пълните обстоятелства и мотивация за нападението.

Очевидец разказа пред Би Би Си, че е видял мъж с окървавена ръка да бяга, крещейки „те имат нож“ – друг свидетел обясни, че полицията е използвала електрошоков пистолет, за да спре мъж на перона.

Британският премиер Киър Стармър обяви, че ужасяващият инцидент е дълбоко обезпокоителен и призова хората да се съобразят със съветите на местните власти.