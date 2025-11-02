РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Иран ще възстанови ядрените си съоръжения, разрушени от САЩ и Израел

Иран

Иран ще започне да възстановява ядрените си съоръжения след бомбардировките на САЩ и Израел, обяви президентът Масуд Пезешкиан.

„Ще възстановим ядрените си съоръжения и ще ги направим още по-мощни. Ядрените дейности на Иран са изцяло за мирни цели“, обяви Пезешкиан на среща с лидери в ядрената индустрия, цитиран от IRNA.

На 13 юни Израел започна операция „Изгряващият лъв“ в Иран. Нейната цел беше да разруши ядрените и ракетните програми на Техеран. В отговор Иран започна удари по израелска територия, включително по Тел Авив и Хайфа.

В нощта на 22 юни Съединените щати започнаха масирани удари по три ключови ирански ядрени съоръжения във Фордоу, Натанз и Исфахан. Тогава президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че атаките имат за цел да спрат ядрената заплаха, която Техеран представлява. Два дни по-късно Доналд Тръмп обяви, че Иран и Израел са се споразумели за прекратяване на огъня.

