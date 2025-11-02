Защо има недостиг на монети от 1 цент в САЩ?

Американските фирми губят милиони долари на фона на края на сеченето на 1 цент (разговорно „пени“, по името на разменната монета във Великобритания), съобщава Ройтерс. Недостигът на монетата от един цент е принудил търговците да закръглят надолу сумите за покупки, за да спазят закона и да запазят клиентите. Според Министерството на финансите на САЩ, в момента в обращение има приблизително 114 милиарда пенита, но те са силно недоизползвани, което означава, че не се използват напълно в обращение.

Ето защо Доналд Тръмп реши да спре сеченето на тази монета. Фирмите обаче не бяха подготвени за рязкото намаляване на обращението. Асоциацията на търговците на дребно поиска от Конгреса да предприеме действия.

Пенито изчезва от американските фирми по-бързо от очакваното,

съобщава Ройтерс. Проблемът е засегнал всеки търговец, който приема пари в брой, както в градските, така и в селските райони. Някои вериги хранителни магазини насърчават клиентите да използват безкасови плащания, да плащат малко повече за покупки за благотворителност или да връщат нежелано ресто в магазините в замяна на кафе. Група търговци на дребно, включително бензиностанции, супермаркети, крайпътни кафенета и хранителни магазини, изпратиха писмо до Конгреса с искане за ясни правила за обработка на плащанията, когато клиентите не могат да платят точната сума за покупка в брой. Представители на бизнеса казват, че проблемът трябва да бъде решен възможно най-скоро.

Според ABC News, позовавайки се на Монетния двор на САЩ,

производството на пенита е нерентабилно от няколко години.

Разходите за производство на едно пени е почти четири пъти по-високи от номиналната стойност. Проблемът е, че тези монети най-често се раздават като ресто, но рядко намират път обратно в икономиката, тъй като американците ги държат в банки или ги използват за декорация. Поради това Монетният двор е трябвало да произвежда огромни количества пенита годишно, повече от 3 милиарда монети само миналата година. Като спре сеченето, правителството би спестило 56 милиона долара, според Министерството на финансите. САЩ не са първата страна, която постепенно премахва монетите с малка номинална стойност, отбелязва тв каналът. Този процес обаче обикновено отнема няколко години. Белият дом обаче внезапно изтегли пенито от търговско обращение, без да обсъди идеята в Конгреса или да предостави каквито и да било регулаторни насоки на банките и търговците на дребно.

През февруари 2025 г. Доналд Тръмп обяви производството на пенито за разточително

и до май Монетният двор официално спря да ги сече, съобщава Би Би Си. В резултат на това бизнесите се сблъскаха с недостиг на ресто за плащания в брой още в края на август. Временно решение за мнозина е закръгляването на сумите за покупки нагоре или надолу с 5 цента, така че клиентите да могат да използват монетата със следващата по-висока номинална стойност – никела. В няколко щата обаче търговците на дребно са задължени по закон да връщат точното ресто, докато в други е незаконно един и същ артикул да има различни цени, когато се плаща с пари в брой или с карта. В резултат на това, за да избегнат съдебни дела и оплаквания от клиенти, бизнесите са избрали стратегия за закръгляване изключително надолу. И подобни разходи бързо се натрупват в значителни суми. Например, веригата магазини Kwik Trip изчисли, че ще губи 3 милиона долара годишно поради тази ситуация.

От Би Би Си смятат, че всички тези проблеми могат да бъдат решени само по един начин: чрез публикуване на подробно ръководство за плащанията по време на недостига на пенита, закръгляване на сумите за покупки и рециклиране на монети.

Монети от един цент се секат в Съединените щати от 1793 година.

Има няколко вида монети, които, въпреки че в момента са законно платежно средство, не са в обращение.

През последните години поради покачващите се пазарни цени на металите възникна ситуация, при която присъщата стойност на монетата (стойността на метала, от който е сечена) надвишава номиналната ѝ стойност. В Съединените щати топенето на монети с цел печалба дори се е превърнало в престъпление.

(по материали от чуждестранния печат)