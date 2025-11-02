Данък „дивидент“ ще се увеличи от 5% на 10% заради сивата икономика, обяви Драгомир Стойнев

Данък „дивидент“ ще се увеличи от 5% на 10%, за да се спре сивата икономика. Имаме такава нагласа в Съвета за съвместно управление, обяви в ефира на БНР Драгомир Стойнев, който е председател на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“.

Драгомир Стойнев обясни, че когато единият данък е 10% (вероятно той имаше предвид корпоративният данък – бел. ред.), а данък „дивидент“ остава 5%, то тогава всички приходи минават през данък „дивидент“ и накрая собствениците на компании раздават на работниците си пари в пликчета, с цел да не плащат осигуровки. От управляващото мнозинство обаче са решили да сложат край на тази практика.

„Това е една хубава мярка. БСП е доволна от този бюджет. Смятаме, че вървим в правилната посока„, обяви Драгомир Стойнев. Той подчерта, че в бюджета за 2026 г. не се предвижда намаляване на доходите, като дори в бюджетната сфера има нагласа ръстът на възнагражденията да е 5%, така че да покрие официалната инфлация.

Освен това ще има увеличение на доходите не само за младите медици, „а и за всички лекари по веригата“, обяви Стойнев.



Във връзка с пенсиите председателят на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ коментира, че и тази година таванът им ще бъде замразен и евентуално ще се мисли за размразяване от 2027 година. В същото време той увери, че от 1 юли 2026 г. пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило – с между 7% и 8 процента.

Стойнев призна, че е имало предложение да се увеличи пенсионната възраст, но то не се е приело и така остава заложеното от преди 7-8 години решение тя постепенно да нараства.

По повод наложените санкции от САЩ на руските петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“ Драгомир Стойнев обяви, че мнението на БСП е в най-скоро време да се назначи особен управител на „Лукойл България“.

По-конкретно от левицата настояват това да не е само един човек, а около 10-15 души, които да упражняват контрол върху рафинерията в Бургас. Стойнев поясни, че това трябва да стане с поправки в закона и се очаква още следващата седмица от управляващите партии да внесат подобни предложения.