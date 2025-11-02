РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Костадин Ангелов обяви част от десните и левите политики в бюджета за 2026 година

Председателят на Съвета за съвместно управление Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС обяви в ефира на БНР кои са десните и леви политики в бюджета за 2026 година. По неофициална информация държавната план-сметка ще бъде обсъдена на първо четене в пленарната зала в петък – на 7 ноември.

Ангелов подчерта, че за ГЕРБ, като единствената дясно-консервативна партия в управляващата коалиция е важна инвестиционната програма, която в бюджета е над 2.5 млрд. евро. Той обясни, че това е дясна политика. Като такива определи и предвидените близо 920 млн. евро в ББР за общините, отделно 200 млн. във ВИК холдинга. Той бе категоричен, че всички тези инвестиции в икономиката ще доведат до резултати.

Добави и че принципно парите за бюджета за 2026 г., както и за увеличаването на инвестиционната програма ще дойдат от ПВУ, от вноски и данъци.

Ангелов коментира изказването на Симеон Дянков, финансов министър в първия кабинет на Бойко Борисов (2009-2013), а понастоящем член на Фискалния съвет, който алармира, че е имало прикриване на данни относно дефицита заради влизането в еврозоната.

Такива фойерверки в публичното пространство не носят полза на никого. Фискалният съвет няма по-голяма информация от Министерството на финансите и от управляващите, той е орган от експерти, които дават мнението си„, отбеляза Костадин Ангелов и подчерта, че прикриване на данни няма.

По отношение на левите политики в бюджета за 2026 г. той набеляза увеличаването на възнагражденията не само на младите лекари, но и на всички медици, сестри, санитари, акушерки.

„За ГЕРБ като отговорна партия беше важно да намерим баланса, който е възможен в бюджета. Това е възможното, бюджетът отразява политическите реалности и гарантира финансовата и политическата стабилност на държавата“, коментира Ангелов.

Той добави и че ГЕРБ не говори за съкращения в държавната администрация, но има призив да се следят внимателно пенсионерите в нея.

Според Костадин Ангелов България е била готова още през 2020 г. да влезе в еврозоната, но причината това да не стане, било „политиката на вдигнатия юмрук“, която по думите на депутата от ГЕРБ-СДС приключила всички възможности, които били пред България.

Ангелов заяви, че е възмутен от поведението на Румен Радев, защото като главнокомандващ на Задушница, на гробищата, където се отдава почит на загиналите военнослужещи, той говорил за политики и събиране на пари от негово име. Според Ангелов това било липса на генералска и офицерска чест.

Той говори, че някой събира пари от негово име. Това е престъпление. Няма нужда да го обявява, законът го задължава да информира органите, ако той знае нещо„, коментира Костадин Ангелов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени