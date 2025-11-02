Костадин Ангелов обяви част от десните и левите политики в бюджета за 2026 година

Председателят на Съвета за съвместно управление Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС обяви в ефира на БНР кои са десните и леви политики в бюджета за 2026 година. По неофициална информация държавната план-сметка ще бъде обсъдена на първо четене в пленарната зала в петък – на 7 ноември.

Ангелов подчерта, че за ГЕРБ, като единствената дясно-консервативна партия в управляващата коалиция е важна инвестиционната програма, която в бюджета е над 2.5 млрд. евро. Той обясни, че това е дясна политика. Като такива определи и предвидените близо 920 млн. евро в ББР за общините, отделно 200 млн. във ВИК холдинга. Той бе категоричен, че всички тези инвестиции в икономиката ще доведат до резултати.

Добави и че принципно парите за бюджета за 2026 г., както и за увеличаването на инвестиционната програма ще дойдат от ПВУ, от вноски и данъци.

Ангелов коментира изказването на Симеон Дянков, финансов министър в първия кабинет на Бойко Борисов (2009-2013), а понастоящем член на Фискалния съвет, който алармира, че е имало прикриване на данни относно дефицита заради влизането в еврозоната.

„Такива фойерверки в публичното пространство не носят полза на никого. Фискалният съвет няма по-голяма информация от Министерството на финансите и от управляващите, той е орган от експерти, които дават мнението си„, отбеляза Костадин Ангелов и подчерта, че прикриване на данни няма.

По отношение на левите политики в бюджета за 2026 г. той набеляза увеличаването на възнагражденията не само на младите лекари, но и на всички медици, сестри, санитари, акушерки.

„За ГЕРБ като отговорна партия беше важно да намерим баланса, който е възможен в бюджета. Това е възможното, бюджетът отразява политическите реалности и гарантира финансовата и политическата стабилност на държавата“, коментира Ангелов.

Той добави и че ГЕРБ не говори за съкращения в държавната администрация, но има призив да се следят внимателно пенсионерите в нея.

Според Костадин Ангелов България е била готова още през 2020 г. да влезе в еврозоната, но причината това да не стане, било „политиката на вдигнатия юмрук“, която по думите на депутата от ГЕРБ-СДС приключила всички възможности, които били пред България.

Ангелов заяви, че е възмутен от поведението на Румен Радев, защото като главнокомандващ на Задушница, на гробищата, където се отдава почит на загиналите военнослужещи, той говорил за политики и събиране на пари от негово име. Според Ангелов това било липса на генералска и офицерска чест.

„Той говори, че някой събира пари от негово име. Това е престъпление. Няма нужда да го обявява, законът го задължава да информира органите, ако той знае нещо„, коментира Костадин Ангелов.