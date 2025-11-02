Сред основните причини за катастрофите е корупцията, споделиха участници в протеста на „Ангели на пътя“

Граждани се събраха пред Съдебната палата в София, за да подкрепят близките на загинали при катастрофи в рамките на националния протест, организиран тази неделя от сдружение „Ангели на пътя“, съобщи БТА. Част от събралите коментираха, че една от основните причини за катастрофите е корупцията. „Когато знаеш, че няма наказание, нямаш страх или съвест да спазваш нормите“, обясни протестиращ.

Сред участниците в националния протест пред Съдебната палата в София бяха Николина Петкова и Красимин Арсов – родители на 15-годишният Филип, който загина на пешеходна пътека в центъра на София.

Там бе и Ивелина Георгиева – майка на 20-годишният Стефан Идакиев от Перник, който загина в тежка катастрофа на автомагистрала „Струма“. Тя иска справедлива присъда за шофьорката – отговорна за смъртта на сина й, която според разследването е карала със 149 километра в час при проливен дъжд. „Имаме от онзи ден решение: 6 години и два месеца затвор, общ режим“, поясни Ивелина Георгиева, цитирана от БНР.

Пред Съдебната палата в Пловдив също се проведе протест под надслов „Стига мълчание“. Събралите в подкрепа на инициативата на „Ангели на пътя“ поискаха по-строги наказания за виновните и справедливост за жертвите на пътя.

Гено Мрънков и Мария Кацарска показаха снимка на 15-годишния им син Никола Николов, загинал при пътен инцидент. Те поставиха въпроса защо на виновните се дават най-ниските присъди, като в повечето случаи те са дори и условни.

„Нека извършителят да влезе в затвора за 15 години и да видим колко и как ще намалеят убийствата на пътя“ предложи Кацарска. Тя добави и че подкрепя идеята младите шофьори да нямат право да шофират без придружител една година след взимане на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

По-рано днес „Ангели на пътя“ – организаторите на националния протест „Стига мълчание“ – обявиха, че акцията е в името на Мартин Димитров, 23-годишният младеж, загинал при верижна катастрофа между три автомобила в нощта на 17-и срещу 18-и октомври на пътя Златица-Челопеч, и в памет на всички загинали по пътищата на България. По този повод те призоваха всеки да запали свещ за всички невинни жертви, за да се покаже, че паметта им не е забравена, а болката на роднините им – силна.