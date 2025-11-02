Ремонтират бившия сарай на Доган в „Бояна“

Багер е влязъл в бившия сарай на Ахмед Доган на ул. „Стар Беловодски път“ в столичния квартал „Бояна“, съобщи БНТ, позовавайки се на сигнали от зрители. По-късно собственикът на комплекса обяснил, че извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни.

Припомняме, че през април 2025 г. Доган се опита да се върне в комплекса на „Стар Беловодски път“ в „Бояна“, но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне. Преди това – през 2024 г. собственика на комплекса обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.