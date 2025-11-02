РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Ремонтират бившия сарай на Доган в „Бояна“

Бояна

Багер е влязъл в бившия сарай на Ахмед Доган на ул. „Стар Беловодски път“ в столичния квартал „Бояна“, съобщи БНТ, позовавайки се на сигнали от зрители. По-късно собственикът на комплекса обяснил, че извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни.

Припомняме, че през април 2025 г. Доган се опита да се върне в комплекса на „Стар Беловодски път“ в „Бояна“, но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне. Преди това – през 2024 г. собственика на комплекса обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени