Шествие в подкрепа на палестинския народ премина от НДК до сградата на президентството

„Солидарност с Палестина“ организира шествие от Националния дворец на културата до сградата на президентската институция. Включилите се в него участници – български граждани и чужденци издигнаха лозунги „Долу окупацията“, „Свобода за Палестина“, „Мир за всички“, съобщи БТА. Подобен протест се проведе и във Варна.

Протестиращите заявиха, че са дошли на протеста, за да подкрепят палестинския народ. На демонстрацията имаше призиви за справедливост за загиналия в Газа Марин Маринов. Той работеше в системата на ООН. На 19 март Министерството на външните работи съобщи, че той е загинал в Газа. По-късно израелските сили за отбрана признаха, че техни военнослужещи погрешка са обстреляли обект на ООН в централната част на Газа, при което и Марин Маринов е загинал.

От БТА отбелязват, че през последните месеци е имало пропалестински демонстрации и в Германия, Великобритания и Италия. Подкрепа за Палестина изразиха и граждани в Австралия.