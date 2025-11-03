Архимандрит Дионисий: За какво патриарх Даниил е искал прошка от Вселенския патриарх Вартоломей? (част 1)

След „назначаването“ си, Даниил упорито избягваше посещение при Вселенския патриарх Вартоломей, каквато е вековната традиция, отбелязва архимандрит Дионисий

Вече вървят публични разисквания що е то БПЦ и не е ли опасна тя за българските национални интереси. А специалните служби са изоставили проблема, те се задействат в подобни случаи единствено под въздействие на съюзническите служби. В Европа са много наясно какво представлява патриарх Даниил и голяма част от Синода.

В момента около патриарх Даниил съществува конюнктурно плаващо мнозинство. Манастирът в Хаджидимово е кадровата централа на агент Ангелов от ДС, който в сегашните среди на „църкварите“ е известен богослов и професор по Нов завет. Досието на този човек е многотомно издание. Независимо от конкретната си роля – дали декан на Богословския факултет, дали като директор на дирекцията по вероизповедания към МС или като пенсионер, той има нужда от приходи, защото съпругата му прави много разходи. Тя пък в миналото е имала задача да контролира духовни лица, в частност покойния митрополит Кирил Варненски и Великопреславски – по моему убит, удушен и захвърлен в морето край Варна. Вратът на покойника беше в синини, а аутопсия не беше допусната.

Всичко това навсякъде по света ще бъде наречено срамотно, греховно и дори криминално.

Въпреки нежеланието си, патриарх Даниил се видя с Вселенския патриарх Вартоломей, по време на църковно събитие в Солун.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ архимандрит Дионисий.

Още от интервюто:

Какви процеси клокочат под застиналата повърхност на БПЦ?

Какви противоуставни действия се извършват в Светия Синод?

Кои са „църкварите“ в българската православна общност и кой е идеологът на групата?

Ще се разбере ли истината за смъртта на Варненския и Великопреславски митрополит Кирил?

За какво патриарх Даниил е искал прошка от Вселенския патриарх Вартоломей?

Защо посещаемостта в българските православни черкви спада?

