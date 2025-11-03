РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ИПБ: Кипи безсмислен труд срещу войната по пътищата!

Над 1000 мотористи подкрепиха протеста в Телериш след смъртта на 12-годишната Сияна

Институтът за пътна безопасност отчита категорично липсата на резултати от мерките срещу пътния травматизъм. Публикуваме становището на неправителствената организация без съкращения:

„Кипи безсмислен труд!

За първите десет месеца на 2025 година загиналите при пътнотранспортни произшествия (ПТП) са 370 души — точно толкова, колкото са били и през същия период на 2024 година. Парадоксът е, че преди влизането в сила на най-мащабните промени в Закона за движение по пътищата (в началото на септември) загиналите са били с 14 души по-малко в сравнение със същия период на 2024 година.

След въвеждането на контрола чрез средна скорост (гордостта на правителството), обезопасяването на 36 участъка с концентрация на ПТП и приемането на 43 извънредни мерки само за два месеца (септември и октомври), броят на загиналите е нараснал с 15,2%. Заявената от правителството цел — намаляване на жертвите с 20% — не само няма да бъде изпълнена, но по всяка вероятност ще се наблюдава увеличение на жертвите на годишна база. Подобен ръст не се е случвал от 2021 година насам.

В същото време, от началото на годината са наложени глоби по Закона за движение по пътищата за над 200 милиона лева. Над 1 милион нарушения са установени само за превишена скорост. Единственият реален ефект от предприетите мерки е повишаване на бюджетните приходи, за сметка на 370 загинали български граждани.

Народните представители, в синхрон с правителството, се надпреварват кой ще внесе по-„иновативни“ (малоумни) промени в нормативната уредба, касаеща безопасността на движението по пътищата. Институтът за пътна безопасност за пореден път сигнализира министър-председателя, че отговорността за управлението на риска от ПТП е лично негова. Констатират се системни проблеми:

Не се връчват електронните фишове за средна скорост (МВР има сериозни организационни проблеми с обработката на информацията).

Координационният център работи като информационен.

ДАБДП се превърнала в агенция за обществени поръчки.

МВР се грижи за приходите в държавата.

МТС все още е на концерта на Роби Уилямс.

АПИ харчи милиарди левове в хаос, без визия и мисъл за безопасни пътища.

•Корупцията е властелинът, с когото всички се съобразяват.

Остава само Бог да ни пази.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени