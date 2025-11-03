Благодарение на дигиталния процес в Булбанк Мобайл: все по-млади хора започват да инвестират в допълнителна пенсия

УниКредит Булбанк и ПОД Алианц България представят първия в България изцяло дигитален процес за сключване на доброволен пенсионен фонд чрез мобилно приложение.

Клиентите на доброволните пенсионни фондове в България вече са натрупали над 323 милиона лева доход от началото на 2023 г. досега, а спестяванията в личните партиди на осигурените в доброволните пенсионни фондове са 1,6 млрд. лева. Данните показват ефективността на доброволните пенсионни фондове в България, демонстрирайки потенциала им за натрупване на доход и спестявания и важната им роля в осигуряването на финансово стабилно бъдеще.

С увеличаващата се продължителност на живота и засилващия се демографски натиск върху държавната пенсионна система, доброволното пенсионно осигуряване се превръща от алтернатива в необходимост. В отговор на тази тенденция, УниКредит Булбанк и Алианц България въвеждат иновативен, напълно дигитален процес за присъединяване към доброволен пенсионен фонд – директно през мобилното банкиране.

На специално събитие, посветено на темата „Пенсионното осигуряване на бъдещето: трендове, технологии и дълголетие“, представители на двете финансови институции обсъдиха актуалната картина, базирана на данните: хората живеят по-дълго, работят по-дълго и очакват по-високо качество на живот в напреднала възраст. Това налага преосмисляне на начина, по който спестяваме и инвестираме.

Според доклада за дълголетието на УниКредит, публикуван по-рано тази година, продължителността на живота в Европа ще се увеличи с 4.5 години до 2050 г., но здравословният живот – само с 2.6 години.

От своя страна, Allianz Global Pension Report 2025 класира България на 11-о място сред 71 държави по качество на пенсионната система, с добри показатели за устойчивост и адекватност. Въпреки това, страната се сблъсква с неблагоприятно съотношение между пенсионери и работещи – 2 млн. пенсионери срещу 2.9 млн. заети лица, което поставя сериозен натиск върху държавната система.

В този контекст, доброволното пенсионно осигуряване се очертава като стратегически инструмент за финансова сигурност. Статистиката показва, че активите в доброволните пенсионни фондове са се увеличили с над 90% за последните пет години, но все още представляват едва 1.55% от спестяванията на населението – огромен потенциал за развитие.

Тенденцията за инвестиция в дълголетието

„Дълголетието се утвърждава като една от водещите глобални мегатенденции, която променя начина, по който работим, спестяваме и планираме бъдещето си. Това подчертава колко важно е навременното финансово планиране. Два месеца от старта на услугата забелязваме засилен интерес от клиентите – почти два пъти повече клиенти са се възползвали. Другата добра новина е, че благодарение на изцяло дигиталния процес в Булбанк Мобайл все по-млади хора планират финансово златната си възраст“, заяви Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ на УниКредит Булбанк.

Какво предлага новата услуга

Чрез Доброволния пенсионен фонд „Алианц България“, клиентите на банката могат да изградят своя допълнителен пенсионен доход изцяло онлайн – без посещение в клон, без документи на хартия и без излишна администрация. Процесът е бърз, сигурен и достъпен 24/7, като позволява подписване на договора и управление на средствата само с няколко натискания в мобилното приложение на УниКредит Булбанк.

„Демографските тенденции в България са необратими – днес на един пенсионер се падат 1.5 работещи и през следващите десетилетия се очаква това съотношение да стане още по-неблагоприятно. В този контекст доброволното пенсионно осигуряване не е разход, а инвестиция в личната финансова независимост и достойнство в пенсионна възраст. ПОД Алианц България управлява над 43% от активите на доброволните пенсионни фондове и обслужва над 33% от осигурените лица. Това е доказателство, че професионалното управление и технологичните иновации могат да гарантират сигурност и спокойствие в дългосрочен план“, каза Владислав Русев, Главен изпълнителен директор на ПОД „Алианц България“.

Профил на потребителя и потенциал за растеж

Разпределението по възрастови групи показва, че средната възраст на клиентите, откриващи доброволно пенсионно осигуряване, намалява от 55 на 42 благодарение на удобството на новия процес. Въпреки това, 92.3% от спестяванията на българите са в банкови депозити, докато едва 1.55% са насочени към доброволни пенсионни фондове. Това показва нужда от повишаване на финансовата грамотност и осъзнато планиране.

Юлиян Влахов, директор „Продукти и услуги“ в УниКредит Булбанк, представи детайлен профил на потребителя и илюстрира с практически пример как мъж на 30 години, който прави редовни вноски в доброволен пенсионен фонд, може да натрупа над 107 000 лв. и да получава месечна пенсия от 990 лв. в продължение на 10 години, като същевременно спести 6 300 лв. от данъци.

ПОД „Алианц България“ заема водеща позиция на пазара, с пазарен дял от 33.48% по брой осигурени лица и 43.25% по размер на нетните активи в доброволните пенсионни фондове към първото полугодие на годината. Тези резултати потвърждават доверието на клиентите и стабилността на фонда.

С поредица от престижни отличия през 2025 г., УниКредит Булбанк затвърждава позицията си на лидер в дигиталните иновации в банковия сектор. Булбанк Мобайл бе признато за „Най-добро мобилно приложение в България“ от престижното финансово издание Global Finance, благодарение на своята иновативност и удобство. Над 800 000 активни потребители ежедневно избират мобилното банкиране, което е ясен знак за доверието към дигиталните услуги на банката.