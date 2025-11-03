Кмет на павликенско село е бил пребит заради съставен акт за незаконно изхвърлени отпадъци

Кметът на павликенското село Дъскот Николай Митев е бил пребит в кметството от нарушител, на който е съставил акт за незаконно изхвърлени строителни и битови отпадъци.

Кметът е освидетелстван от съдебен лекар с лека телесна повреда. 36-годишният мъж е задържан. Образувано е досъдебно производство.

Кметът на Дъскот е извършил днес по обяд проверка след сигнал за незаконно изхвърляне на големи количества боклуци на депото за биоразградими отпадъци в покрайнините на селото. Николай Митев е заварил на място бус с работници, които незаконно разтоварвали стари мебели, покъщнина и строителни отпадъци, заяви за БНР кметът на община Павликени Емануил Манолов:

„Стигнало се е до някакъв конфликт. Съставен е акт. После собственикът на буса е потърсил обяснение в кметството и саморазправа. Кметът е ударен. Освидетелстван е в Съдебна медицина. Никак не е приятно да се посяга на колеги, още повече, че явно са нарушени правилата. Имаме лицензирано депо за строителни отпадъци, имаме си тарифа. Явно хората не искат да плащат за законно изчистване на строителни отпадъци“.

Полицай е станал свидетел на инцидента в кметството.

Полицията в Павликени е снела обяснения на 36-годишния мъж. Образувана е преписка за посегателство над длъжностно лице, която по-късно е преобразувана в досъдебно производство, съобщиха за БНР от полицията.

За незаконно изхвърлените отпадъци на нарушителя ще бъде наложена и глоба от 150 до 500 лева.