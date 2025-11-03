РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Бюджет 2026 г.: харчим с 3,6 милиарда повече, отколкото изкарваме

От Министерството на финансите официално публикуваха разчетите на Бюджет 2026. 

Той се очаква да бъде внесен до края на седмицата в Народното събрание.

Това е е първият бюджет на България, който ще бъде изцяло в евро с оглед на влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари догодина. 

Заложените приходи за догодина са 51 милиарда и 436 милиона евро. Разходите, изчислени от финансовото министерство – 55 милиарда и 85 милиона евро.

Заложеният дефицит е 3 милиарда и 649 милиона евро, което е в рамките на трите процента от БВП.

Във финансовата рамка е разписан максимален размер на нов дълг през следващата година до 10 милиарда евро. Заложената инфлация е 3,5%. Данък „Дивидент” се променя от 5 на 10 процента.

Вдига се и акцизът на цигарите.

Останалите параметри можете да видите ТУК.

