Бюджетното салдо към септември е отрицателно в размер на 6.06 млрд. лева

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към септември е отрицателно в размер на 6.06 млрд. лв. (2,7 % от прогнозния БВП), отчитат от Министерството на финансите. То се формира от дефицит по националния бюджет са 4.35 млрд. лв. и дефицит по европейските средства са 1.7 млрд. лева.

Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да постъпят втори и трети транш по Механизма за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по сметките за средства от ЕС (в размер на над 1.7 млрд. лв.), респективно текущо ще подобри салдото по Консолидираната фискална програма.

Приходите, помощите и даренията по Консолидираната фискална програма (КФП) към септември са в размер на 59.76 млрд. лв. или 66,2 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 14,8 % (7.72 млрд. лв.) спрямо отчетените към септември 2024 година. Сравнени със същия период на 2024 г. данъчните приходи нарастват номинално с 14,5 % (6.11 млрд. лв.), неданъчните приходи нарастват с 26,2 % (1.89 млрд. лв.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко с 283.4 млн. лева.

Данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) са в размер на 48.4 млрд. лв.,

което представлява 68,3 % от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81 % от общите постъпления по КФП за периода. Късното приемане на ЗДБРБ за 2025 г. забави прилагането на мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика. Очаква се положителните ефекти в приходите да се проявят през четвъртото тримесечие на годината.

Неданъчните приходи са в размер на 9.11 млрд. лв., което представлява 76 % от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 2.24 млрд. лева.

Разходите по КФП (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към септември възлизат на 65.81 млрд. лв.,

което е 68,1 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към месец септември на 2024 г. бяха в размер на 54.86 млрд. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1.2 млрд. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост, разходите към края на септември нарастват с 9.75 млрд. лв. (17,4 %). Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи са в размер на 63 млрд. лв., което представлява 68 % от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) от 8.95 млнрд. лв. (16,6 %) спрямо отчетените към септември 2024 година. Текущите нелихвени разходи са 56.05 млрд. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 6.9 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 48.7 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 1.34 млрд. лв. (82.5 % от планираните за годината и ръст от 443,7 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г., което се дължи основно на календара по обслужването на държавния дълг).

Размерът на фискалния резерв към края на септември е 16.899 млрд. лв.,

в т. ч. 15.43 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1.47 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.