Кристиян Шкварек с призив: Да честваме 1400-годишнината на България, основаната от Кубрат

Геополитическият анализатор и историк Кристиян Шкварек призова с пост в социалните мрежи да бъде постигнат консенсус за честване на годишнината от основаването на България от хан Кубрат през 632 г., а не, както е прието, от хан Аспарух през 681 г.

„Няма период, в който тя да не съществува, преди магически да се пръкне отново на юг от Дунава. България на Кубрат просто мести границите си на запад, постепенно и типично за повечето държави в историята. Няма прекъсване, камо ли отделящо двете държави със значителен времеви, географски или друг промеждутък“, аргументира се той.

„Призовавам всички вас – професионалните историци да излезете, обясните историческата правда на тази трактовка, и понесете знамето на това държавата ни да приготви подобаваща кампания и честване на 1400 години България през 2032ра. Сигурен съм, че останалите – общественици, инфлуенсъри, политици, държавници и обикновени граждани ще застанем зад вас, защото това е рядък шанс на истинско обединение и нова национална цел, който НЕ трябва да се пропуска!“, пише още Шкварек.

„Подобно честване през 2032 г., ако е наистина добре подготвено, може да ни даде изключителната възможност да „презаредим” духа и мотивацията на българското общество. От него може да останем с нови културни сгради, паметници, площади, филми и сериали, международен авторитет, и най-вече — с чувството за нова, национална цел.

„За да се случи това, обаче, в България първо трябва да бъде постигнат широк консенсус за датата и честването. Тъкмо поради тази причина отказах предложение на историци моята фондация „Консервативно Общество“ да обяви инициатива в тази насока, давайки си сметка, че макар и да не се занимавам професионално с политика, все пак разделям хората. А на нас ни трябва обратното — събиране и обединяване“, пише още Шкварек.