Кристин Лагард се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев

Благодаря Ви, управител Радев, за топлото посрещане в Българската народна банка днес. Това написа председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард в профила си във Facebook днес.

След по-малко от 60 дни България ще стане 21-вата страна, която ще приеме еврото.

Искрено се радвам да бъда в София за двудневно посещение.

На 4 ноември сряда 2025 г. в резиденция Бояна ще се проведе конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“. Тя е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година и се организира от Министерството на финансите и Българската народна банка.

Конференцията ще започне с откриваща сесия, в която ще участват Росен Желязков – министър-председател на Република България, и Кристалина Георгиева – управляващ директор на Международния валутен фонд. Основното изказване ще бъде направено от Кристин Лагард – председател на Европейската централна банка.

