Водят се дискусии за замяна на изтеглящите се от Румъния американски войски

Никушор Дан положи клетва като президент на Румъния

Румънският президент Никушор Дан заяви, че в момента се водят дискусии за заместване на изтеглящите се от страната американски войски.  

Никошур Дан отбелязва, че решението на САЩ да изтеглят част от войските си от Румъния „има определена символика, но по никакъв начин не засяга сигурността на страната“. Той добави, че „най-важното в бъдещите отношения между Румъния и САЩ е много по-голямото икономическо присъствие на американски компании в Румъния“.

Преди това Румъния и нейните съюзници от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) бяха уведомени за намаляването на броя на американските войски в Европа. Беше изяснено, че това решение е взето от администрацията на президента Доналд Тръмп „като част от процес на преоценка на глобалната позиция на въоръжените сили на САЩ“.

По-късно водещи републиканци в Конгреса на САЩ разкритикуваха решението на президента Доналд Тръмп да намали броя на американските войски в Румъния.

