Нападателят с нож във влак в Източна Англия не е бил известен на службите

Мъжът, обвинен в нападението с нож срещу пътници във влак в Източна Англия, не е бил известен на антитерористичната полиция или службите за сигурност. Това съобщи министърът на транспорта Хайди Александър, цитирана от Ройтерс.

Инцидентът е станал в събота вечерта и не се разглежда като терористичен акт. Ранени са 11 души, включително член на персонала на влака, който остава в критично, но стабилно състояние. Петима от пострадалите вече са изписани от болница.

Александър подчерта, че служителят на влака е спасил животи, след като се е опитал да спре нападателя. „Той буквално се е изложил на опасност. Има хора, които днес са живи благодарение на неговите действия“, каза министърката.

32-годишният нападател е бил арестуван при аварийно спиране на влака в Хънтингдън, на около 120 км северно от Лондон. На мястото е открит нож, а разследването продължава. Властите заявиха, че не издирват други заподозрени.

