Икономическата криза в Германия продължава да се влошава – една трета от германските компании планират съкращения на работни места през следващата година. Това са резултатите от проучване на Института за германска икономика, публикувано във вестник Bild.

Положението е най-тежко в индустриалния сектор, където 41% от компаниите са обявили предстоящи съкращения. Инвестиционната активност също намалява – 33% от компаниите не планират да инвестират в нови проекти.

„Компаниите страдат от огромен геополитически натиск

и без държавни реформи става все по-малко вероятно многомилиардните правителствени програми да имат желания ефект“, отбелязват авторите на проучването.

На 28 октомври германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви, че

Германия преживява икономически спад и в момента е неконкурентоспособна.

Според нея, на фона на търговските политики на Съединените щати и Китай, Германия е в центъра на глобалното напрежение между отворените пазари и геополитическите интереси. Икономическата криза в Германия продължава да се влошава, като една трета от германските компании планират да съкратят работни места през следващата година.

Германската автомобилна индустрия може да съкрати 200 000 работници,

според вестник Bild.

Кризата в индустрията е била предизвикана от слаби тримесечни резултати на Mercedes-Benz и Volkswagen. Основните причини за това са големият брой празници и скъпата работна ръка.

Експертът по автомобилна индустрия Фердинанд Дуденхьофер отбеляза, че страната може да загуби приблизително 200 000 работни места в индустрията поради нерентабилност, включително автомобилни производители, доставчици и специалисти по машиностроене.

Представител на изследователския институт „Център за автомобилен мениджмънт“ (CAM) „Щефан Братцел“ обясни, че

германският износ е подложен и на натиск от тарифите в Съединените щати.

Той подчертава, че германското производство вече е много скъпо, така че е невъзможно да се включат тарифите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, в цените, позовавайки се на високото качество на продуктите.

Преди това беше съобщено, че японският автомобилен производител Nissan е започнал преговори със синдиката в европейския си регионален офис относно съкращения на работни места. Европейският офис на японската компания, разположен във Франция, в момента наема приблизително 560 души. Ръководството и синдикатът се споразумяха да обсъдят доброволни съкращения.