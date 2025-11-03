Глутенът може да не е „разрушителят на червата“

През последното десетилетие този белтъчен комплекс си спечели лоша слава в света на храненето. Глутенът беше обвиняван за всичко, от проблеми с храносмилането до мозъчна мъгла. И въпреки неудобството за сервитьори и партньори, които се опитват да организират вечеря, много хора все още избягват глутена на всяка цена.

Това не означава, че безглутеновата диета е напълно лоша. За хората с цьолиакия тя може да бъде животоспасяваща. Но според ново изследване, публикувано в The Lancet, за около 10% от хората по света, които твърдят, че са чувствителни към глутен (известно като „нецьолиакична глутенова чувствителност“), виновникът може да е друг.

„За повечето хора глутенът, протеинът, съдържащ се в пшеницата, ръжта и ечемика е напълно безвреден,“ казва д-р Джесика Биесекерски, доцент и ръководител на катедра „Човешко хранене“ в Университета на Мелбърн и водещ автор на новото изследване.

„Само хората с цьолиакия или истинска пшенична алергия трябва да го избягват, защото техният имунен отговор е анормален. При всички останали глутенът се усвоява като всеки друг протеин.“

Терминът „нецьолиакична глутенова чувствителност“ се появява през 70-те години, когато хора започват да се оплакват от стомашни проблеми след хранене. Общото между тях било, че симптомите възникват след консумация на храни, съдържащи глутен, и изчезват при преминаване към безглутенова диета.

На пръв поглед изглежда просто, но никога не е имало официален тест за непоносимост към глутен. Това е важно, защото макар глутенът да изглежда виновен, той може и да не е причината.

Екипът на Биесекерски изследва хипотезата, че други компоненти на пшеницата, освен глутена, могат да предизвикват реакция при някои хора. Предишни проучвания вече подсказват, че реалният брой хора, чувствителни именно към глутен, е много по-малък, отколкото се смята. От онези 10%, които твърдят, че имат глутенова непоносимост, само между 16% и 30% имат симптоми, предизвикани конкретно от глутена.

Какво установи новото изследване

В проучването си Биесекерски и колегите ѝ анализират данни от различни изследвания върху хора без цьолиакия, които изпитват подуване, болки в корема или умора след консумация на глутенови храни. Учените се фокусират върху проучвания, в които глутенът е бил отново въведен в диетата на тези хора, за да се наблюдава реакцията им.

Освен това те сравняват симптомите на така наречената глутенова чувствителност с други състояния – например психологически фактори или разстройства, свързани с комуникацията между червата и мозъка.

След обработка на данните резултатите са категорични:

Ферментиращи въглехидрати, друг компонент на пшеницата, са по-вероятната причина за стомашните проблеми.

„Нашите открития потвърждават това, което внимателни изследвания подсказват от години: глутенът не е основният проблем за повечето хора, които се чувстват зле след като ядат хляб или паста,“ казва Биесекерски.

„Вместо това симптомите често се причиняват от други части на пшеницата – като ферментиращи олигозахариди, дизахариди, монозахариди и полиоли (FODMAPs) – или от начина, по който черва и мозък си взаимодействат. Това е голяма промяна в начина, по който разбираме т.нар. ‘чувствителност към глутен’.“ Вторият фактор е т.нар. ефект на ноцебо — противоположността на плацебо. Това означава, че вярването, че дадена храна ще ви навреди, може действително да предизвика неприятни симптоми.

С други думи: ако вярвате, че глутенът ще ви причини диария — вероятно наистина ще почувствате такава реакция.

„Черва и мозък са тясно свързани,“ обяснява Биесекерски.

„Ако очаквате дадена храна да ви разболее, това убеждение само по себе си може да усили нормалните усещания в стомаха. Освен това, когато някой премине на безглутенова диета, той често започва да яде по-малко преработени храни и да обръща повече внимание на храненето си затова се чувства по-добре, но не заради самия глутен.“ Какво да направите, ако мислите, че глутенът ви вреди

Разбира се, има хора, които наистина не понасят глутен – просто са по-малко, отколкото се смята.

Ако имате стомашно-чревни проблеми, които приписвате на глутен направете консултация с лекар или диетолог за по-задълбочено изследване. Бъдете готови да разгледате и други възможни причини.

Ако нямате цьолиакия или пшенична алергия, няма причина да избягвате глутен. Безглутеновите храни често са по-скъпи и бедни на фибри и хранителни вещества, така че дългосрочното им изключване може да нанесе повече вреда, отколкото полза. По-добър подход е да се подобри общото качество на храненето или да се опита ниско-FODMAP режим под професионално наблюдение.

Тази повсеместна мания по безглутеновата диета е преувеличена.

Освен ако лекар не ви е препоръчал такава диета по медицински причини, няма нужда да се отказвате от глутена.

Четете още: Какво се случва с тялото ви, когато редовно ядете гъби