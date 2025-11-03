Според Гуцанов проектобюджетът с по-високи пенсии и майчински ще бъде приет от Надзорния съвет на НОИ

Предложените в проектобюджета промени най-вероятно ще бъдат одобрени от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов пред журналисти преди заседанието на съвета.

„Продължаваме изключително активно борбата със сивата икономика – именно там е най-големият резерв“, посочи Гуцанов и благодари на партньорите в управлението за решението плащанията към най-уязвимите групи да бъдат увеличени.

Очаква се съветът да приеме 620 евро минимална работна заплата; 900 лева (460 евро) майчински през втората година и 75% обезщетение, ако майките се върнат на работа; Минимална пенсия от 1 юли – 346,87 евро, при повишение на пенсионната вноска с два пункта; Максимален осигурителен доход – 4600 лева (2352 евро).

Министърът уточни, че увеличението на пенсионната вноска цели да ограничи зависимостта от държавните дотации, които покриват близо половината от бюджета на държавното обществено осигуряване. Управляващата коалиция вече обяви, че няма да се повишават данъците и здравните вноски.