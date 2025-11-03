РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Дронове нарушиха въздушното пространство над белгийска военна база на НАТО

Дронове нарушиха въздушното пространство над белгийска военна база на НАТО. Четири дрона бяха засечени снощи над военната база „Клайне Брьохел“, предаде ДПА, цитирана от БТА. Полицейски хеликоптер е проследил апаратите, които впоследствие са навлезли в посока Нидерландия.

Инцидентът е поредният за уикенда – белгийският министър на отбраната Тео Франкен потвърди, че и в нощта срещу неделя са били забелязани дронове, срещу които е използван смутител на сигнала, но без успех. „Това не е обичайно прелитане, а ясна мисия с цел базата“, заяви Франкен в социалната мрежа X.

Военната база „Клайне Брьохел“, разположена във Фландрия, е участвала в ученията на НАТО за отбрана с ядрени оръжия през октомври. Според непотвърдена информация, в базата може да се съхраняват американски ядрени оръжия.

Разследването на серията инциденти продължава, а властите подготвят мерки за идентифициране и арест на операторите на дроновете.

