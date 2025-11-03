Дронове нарушиха въздушното пространство над белгийска военна база на НАТО. Четири дрона бяха засечени снощи над военната база „Клайне Брьохел“, предаде ДПА, цитирана от БТА. Полицейски хеликоптер е проследил апаратите, които впоследствие са навлезли в посока Нидерландия.

Инцидентът е поредният за уикенда – белгийският министър на отбраната Тео Франкен потвърди, че и в нощта срещу неделя са били забелязани дронове, срещу които е използван смутител на сигнала, но без успех. „Това не е обичайно прелитане, а ясна мисия с цел базата“, заяви Франкен в социалната мрежа X.

Военната база „Клайне Брьохел“, разположена във Фландрия, е участвала в ученията на НАТО за отбрана с ядрени оръжия през октомври. Според непотвърдена информация, в базата може да се съхраняват американски ядрени оръжия.

Разследването на серията инциденти продължава, а властите подготвят мерки за идентифициране и арест на операторите на дроновете.