И Румъния подписа договор с „Райнметал“ за изграждането на завод за барут

Румъния и германският технологичен концерн „Райнметал“ подписаха споразумение за учредяване на компанията „Райнметал-Виктория“, която ще изгради и управлява модерен завод за производство на барут.

Фабриката ще бъде изградена в град Виктория, окръг Брашов. Инвестицията е на стойност половин милиард евро (над 400 милиона евро от концерна и сътрудници, 120 милиона евро от Румъния). Очаква се заводът да създаде около 700 нови работни места.

Генералният директор на „Райнметал“ Армин Папергер заяви, че това ще бъде най-модерната компания в света за производство на двуосновен и триосновен барут. Производственият капацитет (около 60 000 заряда) ще бъде един от най-големите в света.

Изграждането на фабриката се очаква да започне през 2026 г. и да продължи три години.

Румъния ще се опита да осигури част от финансирането чрез европейския механизъм SAFE. Папергер подчерта, че тази стратегия ще превърне Румъния в „интегрална част от европейската екосистема“ и ключов играч в отбранителната екосистема на континента и в НАТО.

Припомняме, че преди няколко дни България подписа договор с германския концерн за изграждането на завод за барут и боеприпаси чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и „ВМЗ Сопот“.