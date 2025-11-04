Временно се преустановява движението през „Дунав мост“ при Русе

Поради извършване на ремонтни дейности временно ще бъде преустановено движението през „Дунав мост“ при Русе, съобщават от Министерството на вътрешните работи. За леките автомобили това ще важи от 9 до 21 часа днес, 4 ноември, а за товарни автомобили – от 9 часа днес до 9 часа в сряда, 5 ноември. Ограничението се отнася за всички превозни средства над 3.5 тона.

В периода на ограничение водачите могат да използват като алтернативен маршрут първокласния път I-1 София – Видин и „Дунав мост 2“ за преминаване в Румъния. Възможен обходен маршрут е и през път I-7 Силистра – Шумен от връзката с АМ „Хемус“ до ГКПП Силистра.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.