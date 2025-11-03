РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

КС образува дело за промените в Закона за ДАНС

Конституционният съд (КС) нареди повторно преброяване на национално ниво на гласовете за 51-вото Народно събрание

Конституционният съд (КС) образува дело по жалбата за последните изменения в Закона за ДАНС, съобщиха от пресцентъра на съда.

Вносители на жалбата са 59 депутати от 51-вото Народно събрание. Те настояват КС да обяви за противоконституционно изменението на чл. 8 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и отмяната на чл. 7, ал. 2, т. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, приети от Народното събрание на 02.10.2025, обнародвани в бр. №90 от 28 октомври 2025 г. на Държавен вестник.

Както е известно, миналата седмица с промените в законите депутатите отнеха правото на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАТО и ДАНС.

За докладчик по делото бе избран съдия Сашо Пенов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени