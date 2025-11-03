САЩ създават клуб от държави за търговия с критично важни минерали

Съединените щати сформират клуб от държави, за да осигурят „справедлива“ търговия с критично важни минерали, обяви Дъг Бергум, министър на вътрешните работи на страната и ръководител на Националния енергиен съвет.

Според него, шест държави вече са се присъединили към клуба: Япония, Южна Корея, Тайланд, Малайзия и Австралия.

„През последните няколко седмици Съединените щати обявиха механизъм за създаване на клуб от държави, който да позволи справедлива търговия между членовете си, рафиниране и преработка на критично важни минерали“, обяви Бергум на конференцията на ADIPEC в ОАЕ.

Дъг Бергум добави, че е имало „някои смущения“ в търговията с критични минерали. Той също така отбеляза, че без достъп до такива ресурси развитието на изкуствения интелект и други високотехнологични индустрии е невъзможно.

В края на октомври

Съединените щати подписаха споразумение за доставка на критично важни минерали с Япония.

През април Вашингтон сключи подобна сделка с Украйна.