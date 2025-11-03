РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

САЩ създават клуб от държави за търговия с критично важни минерали

Дъглас Джеймс Бургум Doug_Burgum

Съединените щати сформират клуб от държави, за да осигурят „справедлива“ търговия с критично важни минерали, обяви Дъг Бергум, министър на вътрешните работи на страната и ръководител на Националния енергиен съвет.

Според него, шест държави вече са се присъединили към клуба: Япония, Южна Корея, Тайланд, Малайзия и Австралия.

„През последните няколко седмици Съединените щати обявиха механизъм за създаване на клуб от държави, който да позволи справедлива търговия между членовете си, рафиниране и преработка на критично важни минерали“, обяви Бергум на конференцията на ADIPEC в ОАЕ.

Дъг Бергум добави, че е имало „някои смущения“ в търговията с критични минерали. Той също така отбеляза, че без достъп до такива ресурси развитието на изкуствения интелект и други високотехнологични индустрии е невъзможно.

В края на октомври

Съединените щати подписаха споразумение за доставка на критично важни минерали с Япония.

През април Вашингтон сключи подобна сделка с Украйна.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени